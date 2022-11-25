Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Mash

Вдова режиссера и актера Станислава Говорухина, Галина Говорухина, погибла во время пожара в ТиНАО, передает ТАСС.

"При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина", – заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

По информации Главного управления МЧС по Москве, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожар произошел в частном доме с мансардой.

Сам Станислав Говорухин скончался в 2018 году. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

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