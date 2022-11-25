Пожар произошел в ТЦ "Елоховский пассаж" в Москве

Пожар произошел в столичном торговом центре "Елоховский пассаж". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

О возгорании в доме 32 по улице Бауманской стало известно в 14:53. Спасатели выехали к месту происшествия по повышенному рангу сложности. По прибытии пожарные увидели черный дым, который валил из здания. Из торгового центра эвакуируют людей.

Возгорание, предварительно, началось на первом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным источника, несколько человек оказались заблокированы в помещении торгового центра. Пожарные принимают необходимые меры для их спасения.

Ранее сообщалось, что на 26-м километре Киевского шоссе загорелся автобус. Транспорт двигался в сторону области, когда произошло возгорание. В момент пожара в автобусе не было пассажиров, никто не пострадал.



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