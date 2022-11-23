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Новости

23 ноября, 23:12

Происшествия

Автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве

Фото: vk.com/capital_incidents

Возгорание автобуса произошло на 26-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что транспортное средство направлялось в сторону области.

"Транспорт ехал в парк без пассажиров, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время огонь локализован. На месте работают оперативные службы города.

Движение транспорта в районе возгорания автобуса было временно затруднено, однако к настоящему времени оно восстановлено.

Ранее сообщалось, что в северо-западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль. Водитель не сразу остановился, поэтому машина какое-то время продолжала ехать в огне. О пострадавших не сообщалось.

Автобус сгорел на Киевском шоссе в Москве

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