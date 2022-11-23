23 ноября, 23:12Происшествия
Автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве
Фото: vk.com/capital_incidents
Возгорание автобуса произошло на 26-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что транспортное средство направлялось в сторону области.
"Транспорт ехал в парк без пассажиров, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В настоящее время огонь локализован. На месте работают оперативные службы города.
Движение транспорта в районе возгорания автобуса было временно затруднено, однако к настоящему времени оно восстановлено.
Ранее сообщалось, что в северо-западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль. Водитель не сразу остановился, поэтому машина какое-то время продолжала ехать в огне. О пострадавших не сообщалось.
Автобус сгорел на Киевском шоссе в Москве
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