Прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице в Приморье

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Прокуратура Партизанска организовала проверку по факту возгорания в здании городской больницы № 1. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар произошел в утром в четверг, 24 ноября, в комнате для хранения медицинских изделий, расположенной на втором этаже медучреждения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Оперативно прибывшие на место спасатели не дали огню распространиться. Погибших и пострадавших нет. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 15 человек.

По данным прокуратуры, незадолго до пожара в Партизанской городской больнице № 1 были выявлены нарушения пожарной безопасности. Надзорное ведомство проводило проверку с 11 по 14 ноября в привлечением сотрудников МЧС РФ и Госпожнадзора.

Ранее сообщалось, что суд заключил под домашний арест владельца сгоревшего склада с цветами на станции Москва-Ленинградская Антона Мачелюка.

Из материалов дела следует, что склад не был оборудован системами противопожарной безопасности и оповещениями об эвакуации. В результате ЧП погибли 7 человек.



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