Суд поместил под домашний арест владельца сгоревшего цветочного склада в Москве

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Дорогомиловский суд Москвы принял решение о заключении под домашний арест владельца ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка, склад которого сгорел в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Помимо этого, суд поместил под домашний арест специалиста по охране труда Владимира Коновалова. Также ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении директора компании Анны Мачелюк.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), женщине – по части 3 статьи 238 УК РФ ("Предоставление услуг, нарушающих правила безопасности").

Из материалов дела следует, что склад не был оборудован системами противопожарной безопасности и оповещения об эвакуации.

Пожар на складе произошел 20 ноября в здании на станции Москва-Ленинградская. В результате ЧП погибли 7 человек: 6 россиян и один гражданин Таджикистана.

К тушению крупного возгорания в центре Москвы пожара были привлечены более 100 человек и 35 единиц техники. Также для ликвидации ЧП использовался пожарный поезд.

Обвиняемые признали вину и начали выплачивать компенсации семьям погибших при пожаре. Анна Мачелюк выплатила семьям погибших часть компенсации в размере 500 тысяч рублей.



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