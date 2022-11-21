При пожаре на цветочном складе в Москве погибли 6 россиян и гражданин Таджикистана

Фото: МЧС Москвы

Семеро человек стали жертвами пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его данным, погибли шесть россиян и один гражданин Таджикистана. Для опознания тел погибших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Пожар произошел 20 ноября на Комсомольской площади. В результате возгорания рухнули перекрытия между первым и вторым этажами здания.

Из огня удалось спасти семь человек. В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд. К полуночи открытое горение удалось ликвидировать.

Более 20 нарушений пожарной безопасности выявили в 2019 году на складе цветов, где произошло возгорание. Тогда к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо ООО "Ново флоре". Они получили штрафы в размере 150 и 6 тысяч рублей.

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