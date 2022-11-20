Пожар возле Ленинградского вокзала локализовали на площади 2,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС_Москвы"

Пожар на цветочном складе в районе Ленинградского вокзала в Москве локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.



В загоревшемся здании на Комсомольской площади обрушились перекрытия

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