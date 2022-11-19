Крупный пожар произошел на АГЗС в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Пожар произошел на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Отмечается, что для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли две бригады спасателей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что к возгоранию привел взрыв на газопроводе между платформой Бернгардовка и поселком Ковалево. Его причины сейчас устанавливаются.

По его словам, угрозы распространения огня в сторону жилых домов нет.

На днях пожар произошел на столичном рынке "Садовод". Там горели два торговых павильона. Площадь возгорания доходила до 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!