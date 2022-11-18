13:56Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Башкирии
Фото: surb.sledcom.ru
Пожар в жилом доме в Башкирии, в результате которого погибли семь человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Проведен осмотр места происшествия, по предварительным результатам которого установлено, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП, допрашивают родственников погибших, оценивают условия проживания последних, а также полноту принимавшихся мер по противопожарной безопасности горевшего здания.
Пожар вспыхнул минувшей ночью в двухквартирном доме в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии. В результате погибли мужчина, женщина и пятеро их сыновей. Еще двоих детей 2017 года рождения удалось спасти: их вытолкнул из горящего дома отец семейства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Выжившие дети сейчас находятся в состоянии легкой степени тяжести, их забрали родственники.
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