Житель Башкирии рассказал, какой была многодетная семья, погибшая при пожаре

Фото: МЧС России

Знакомый погибшей при пожаре многодетной семьи из Башкирии Андрей рассказал, что знал ее давно – с момента ее переезда в Матвеевку, сообщает "Газета.ру".

"Они люди старательные, всегда работали, жили будущим – старались двигаться вперед, старались за свое и будущее детей, старались жить", – поделился мужчина.

По его словам, родители воспитывали своих и приемных детей. Глава семьи Мурат занимался пассажирскими перевозками.

"В общем, я их знаю как приличных, добродушных людей. Чтобы Мурат зависел от алкоголя, не поверю. Насколько давно знаю его, никогда не замечал такого", – отметил знакомый семьи.

Кроме того, соседи описали семью как отзывчивую и общительную.

"Летом она цветы сажала, он поливал. Все вместе делали", – рассказала соседка Зоя порталу Bash.News.

Для знакомых и родных семьи произошедшее стало шоком.

"Неделю назад виделся с ним. Человек был... Слов нет. Общительный, уважительный, работящий", – добавил один из соседей.

Пожар произошел ночью, когда все спали, в двухквартирном кирпичном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, в деревне Матвеевка. В результате ЧП погибли мужчина, женщина и их пятеро сыновей. Еще двоих детей удалось спасти – отец вытолкнул их из горящего дома.

Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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