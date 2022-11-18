13:14Происшествия
Житель Башкирии рассказал, какой была многодетная семья, погибшая при пожаре
Фото: МЧС России
Знакомый погибшей при пожаре многодетной семьи из Башкирии Андрей рассказал, что знал ее давно – с момента ее переезда в Матвеевку, сообщает "Газета.ру".
"Они люди старательные, всегда работали, жили будущим – старались двигаться вперед, старались за свое и будущее детей, старались жить", – поделился мужчина.
По его словам, родители воспитывали своих и приемных детей. Глава семьи Мурат занимался пассажирскими перевозками.
"В общем, я их знаю как приличных, добродушных людей. Чтобы Мурат зависел от алкоголя, не поверю. Насколько давно знаю его, никогда не замечал такого", – отметил знакомый семьи.
Кроме того, соседи описали семью как отзывчивую и общительную.
"Летом она цветы сажала, он поливал. Все вместе делали", – рассказала соседка Зоя порталу Bash.News.
Для знакомых и родных семьи произошедшее стало шоком.
"Неделю назад виделся с ним. Человек был... Слов нет. Общительный, уважительный, работящий", – добавил один из соседей.
Пожар произошел ночью, когда все спали, в двухквартирном кирпичном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, в деревне Матвеевка. В результате ЧП погибли мужчина, женщина и их пятеро сыновей. Еще двоих детей удалось спасти – отец вытолкнул их из горящего дома.
Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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