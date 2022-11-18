Власти Башкирии рассказали о погибшей при пожаре семье

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Многодетная семья, которая погибла при пожаре в Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, рассказали в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель министерства отметил, что все дети в семье были родными, а не из детского дома.

"Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в Минздраве региона рассказали о состоянии детей, которых удалось спасти отцу.

"Двое детей 2017 года рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались, их забрали родственники", – рассказали в министерстве.

Пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме на Молодежной улице в Матвеевке вспыхнул в ночь на пятницу, 18 ноября. К моменту прибытия пожарных по всей площади горела одна из квартир. В 05:19 огонь локализовали на площади 56 квадратных метров.

В результате произошедшего погибли мужчина, женщина и пятеро их сыновей. Еще двоих детей удалось спасти. Отец вытолкнул их из горящего здания. Затем он попытался спасти остальных, однако выбраться из горящего дома не смог и погиб.

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