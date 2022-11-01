СК проверит инцидент с мальчиком, получившим ожоги на шоу с жидким азотом в Уфе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи проведут проверку после того, как ребенок получил ожоги на детском шоу с жидким азотом в Башкирии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за проведение данного мероприятия, будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

Информация о данном инциденте до этого появилась в СМИ. Сообщалось, что шестилетний мальчик получил ожог ладоней. Все случилось во время проведения детского шоу с жидким азотом в одной из студий Уфы. Пострадавшему была оперативно оказана помощь.

Ранее 10 несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва во время научного эксперимента в испанской Жироне. При проведении мастер-класса ученые смешивали жидкий азот с горячей водой, однако произошел сильный взрыв, и осколки от инвентаря полетели на людей.



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