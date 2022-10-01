Дети пострадали при взрыве во время научного эксперимента в испанской Жироне

При взрыве во время научного эксперимента в испанской Жироне пострадали десять детей. Об этом сообщают местные СМИ.

Ученые Университета Жироны проводили мастер-класс для школьников в местном доме культуры. Когда химики смешивали жидкий азот с горячей водой, произошел сильный взрыв.

Осколки от инвентаря полетели в людей. В тяжелом состоянии в настоящее время находится пятилетняя девочка. Всего различные травмы получили 18 человек.

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