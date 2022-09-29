В Подмосковье трое полицейских пострадали в результате ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, в результате чего она столкнулась с еще одним автомобилем. По информации пресс-службы главка МВД России по Московской области, пострадали три сотрудника полиции.

"По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Ford, совершил наезд на стоящую в полосе разгона автомашину УАЗ с нанесенной цветографической окраской и включенными проблесковыми маяками, которая от удара попутно столкнулась с автомобилем Toyota", – приводит слова представителей пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что из-за ДТП трое сотрудников полиции были отправлены в лечебное учреждение с легкими повреждениями. Авария произошла ночью 28 сентября на 27-м километре автодороги А-105. На данный момент обстоятельства ДТП расследуются.

Ранее сообщалось, что в Боградском районе Хакасии четыре человека пострадали при столкновении УАЗа и грузовика. Авария произошла на трассе "Енисей" в районе деревни Красный Камень. По предварительным данным, водитель МАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с УАЗом, который ехал впереди. В результате УАЗ слетел в кювет и опрокинулся.



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