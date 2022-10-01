Автомобиль врезался в отбойник на 60-м километре МКАД

Три человека получили травмы в аварии на МКАД. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник. В больницу отправили всех пострадавших.

ДТП произошло на 60-м километре кольцевой, из-за него пришлось перекрывать съезд в сторону области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.