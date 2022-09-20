Москвичам показали последствия циклона в столице

Сильнейший циклон, который обрушился на Курскую область, добрался до Москвы. Порывы ветра ломали деревья, а на улице Барклая на машины упал временный пешеходный переход. Пострадали семь автомобилей.

В Останкинской башне прямо в день открытия остановились лифты. Это произошло из-за того же сильного ветра. Его скорость достигала 22 метров в секунду.

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