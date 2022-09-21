"Рейд 112": "Газель" сгорела на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в районе дома 129 сгорела "Газель". Внутри машины находился водитель – он уснул за рулем с заведенным двигателем и включенной печкой. В результате мужчина пострадал.

А в Парке 850-летия Москвы сегодня утром нашли утопленника. Тело обнаружил сотрудник парка во время утреннего обхода.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

