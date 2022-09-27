Террористы устроили взрыв в полицейском участке на юге Турции – СМИ

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На здание полиции в турецком Мерсине произошло вооруженное нападение, власти республики квалифицируют произошедшее как теракт, сообщает телеканал A Haber.

По информации издания, террористы подъехали к зданию полиции на автомобиле, а затем вышли из машины и открыли огонь по полицейским. Также сообщается о взрыве в результате дистанционного управления самодельной бомбой.

"В заявлении МВД говорится, что "взрывное устройство, оставленное недалеко от здания милиции, было взорвано контролируемым образом", – пишут журналисты.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, говорится в публикации, сообщил о гибели одного полицейского, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. В МВД Грузии отметили, что нападение расследуется как теракт.