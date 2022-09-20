Вооруженный человек захватил банк в грузинском Кутаиси

Фото: РИА Новости/Sputnik/Алекс Шламов

Вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси, сообщается на сайте МВД Грузии.

"По предварительной информации, в отделение Банка Грузии ворвался вооруженный человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов мобилизованы возле банка.

По данным телеканала "Мтавари архи", число заложников и требования захватчика в настоящее время неизвестны. Предположительно, нападение произошло на филиал Банка Грузии.

Как рассказали телеканалу очевидцы, вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые слышали звуки выстрела. При этом одна из свидетельниц заявила, что захватчик требует 2 миллиона валюты.

В сентябре 2021 года подобный инцидент произошел в Кварели, когда вооруженный человек захватил филиал банка в городе. Как сообщалось, он требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находились около 15 человек.

