Вооруженный человек захватил банк в грузинском Кутаиси

11:14
Фото: РИА Новости/Sputnik/Алекс Шламов
Вооруженный человек в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси, сообщается на сайте МВД Грузии.
"По предварительной информации, в отделение Банка Грузии ворвался вооруженный человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов мобилизованы возле банка.
По данным телеканала "Мтавари архи", число заложников и требования захватчика в настоящее время неизвестны. Предположительно, нападение произошло на филиал Банка Грузии.
Как рассказали телеканалу очевидцы, вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые слышали звуки выстрела. При этом одна из свидетельниц заявила, что захватчик требует 2 миллиона валюты.
В сентябре 2021 года подобный инцидент произошел в Кварели, когда вооруженный человек захватил филиал банка в городе. Как сообщалось, он требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находились около 15 человек.
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