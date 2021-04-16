Напавший на филиал Банка Грузии в Тбилиси удерживает одного человека в заложниках

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Неизвестный, совершивший разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси, удерживает в заложниках одного человека, сообщает ТАСС.
Сперва он удерживал в заложниках от пяти до шести человек, но позже отпустил большую часть из них.
По данным грузинских СМИ, изначально очевидцы говорили о нескольких нападавших, однако позже выяснилось, что злоумышленник действует в одиночку. Правоохранительные органы ведут с ним переговоры.
На месте происшествия находится директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.
В апреле подобный инцидент произошел в России во владикавказском магазине. Злоумышленник удерживал в помещении 11 человек. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.
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