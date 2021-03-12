СК завел уголовное дело на мужчину, захватившего заложника в Северодвинске

10:41
Фото: arh.sledcom.ru
Уголовное дело завели на мужчину, который взял в заложницы сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщает сайт СК РФ.
Уточняется, что ранее 54-летний житель Северодвинска уже привлекался к уголовной ответственности.
Следствие считает, что 11 марта фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с обрезом охотничьего ружья вошел в офис микрокредитной организации. Внутри помещения он заблокировал входную дверь, а 21-летнюю сотрудницу офиса пристегнул наручниками. Мужчина потребовал, чтобы девушка попросила руководство компании прибыть в офис.
Потерпевшая смогла нажать кнопку тревожной сигнализации. В результате сотрудник управления Росгвардии в ходе переговоров убедил подозреваемого разрядить обрез. После этого мужчину задержали.
Как сообщали некоторые СМИ, причиной оцепления района могли стать "разборки" между сожителями. В свою очередь, другие источники утверждали, что захватчик – клиент микрофинансовой организации, которой он должен денег, и ему стали поступать угрозы от коллекторов.
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