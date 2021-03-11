У мужчины, взявшего в заложники женщину в Северодвинске, изъяли обрез и патроны

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У мужчины, взявшего заложницу в Северодвинске, изъяли обрез охотничьего ружья и патроны. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, злоумышленник сам сдался правоохранителям.

"Злоумышленник сдался. У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала", – говорится в сообщении.

11 марта неизвестный с ружьем удерживал сотрудницу компании микрозаймов в помещении магазина "Полярный". Территорию вокруг торговой точки оцепили. Позднее злоумышленник был задержан полицией.

Как сообщали некоторые СМИ, причиной оцепления района могли стать "разборки" между сожителями. В свою очередь, другие источники утверждали, что захватчик – клиент микрофинансовой организации, которой он должен денег, и ему стали поступать угрозы от коллекторов.