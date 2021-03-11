Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержали", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что женщина, взятая в заложницы, жива.

"Она жива, состояние пока неизвестно", – уточнил он.

11 марта неизвестный с ружьем удерживал сотрудницу компании микрозаймов в помещении магазина "Полярный". Территорию вокруг торговой точки оцепили.

Как сообщали некоторые СМИ, причиной оцепления района могли стать "разборки" между сожителями. В свою очередь, другие источники утверждали, что захватчик – клиент микрофинансовой организации, которой он должен денег, и ему стали поступать угрозы от коллекторов.

