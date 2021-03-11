В Северодвинске оцепили здание, где мужчина взял в заложники человека

12:43
Фото: телеграм-канал Mash
Здание и район оцепили в Северодвинске Архангельской области, где мужчина взял в заложники человека, сообщает ТАСС.
По данным агентства, неизвестный с ружьем удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов в помещении магазина "Полярный". Детей из ближайшей школы не выпускают.
Как сообщают некоторые СМИ, причиной оцепления района могли стать "разборки" между сожителями. В свою очередь, другие источники утверждают, что захватчик – клиент микрофинансовой организации, которой он должен денег, и ему стали поступать угрозы от коллекторов.
Сотрудники ОМОН и СОБР прибыли к офису компании микрозаймов.
Ранее приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. Обошлось без жертв.
Инцидент произошел в доме в микрорайоне Пушкинского городского округа. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 55-летний житель одной из среднеазиатских республик.
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