СК проверяет информацию о похищении пиратами россиянина в Гвинейском заливе

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СК РФ начал проверку в связи с похищением пиратами российского гражданина. Инцидент произошел в Гвинейском заливе в ночь на 30 ноября прошлого года, говорится на сайте ведомства.

Как уточнили следователи, у берегов Западной Африки вооруженные пираты совершили нападение на танкер Agisilaos. В результате были захвачены моряки, среди которых и житель Краснодарского края.

"В настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – уточнили в пресс-службе СК.

После окончания следственных действий сотрудники примут процессуальное решение.

Ранее пираты напали на танкер Methane Princess в Гвинейском заливе. Злоумышленники взяли в заложники двух филиппинцев, одному из них удалось сбежать.