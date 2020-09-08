Посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о похищении российских моряков

17:56
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о возможном захвате россиян пиратами, передает РИА Новости.
"О факте пиратского нападения на судно нам известно, посольство проверяет сейчас информацию о захвате именно россиян", – рассказали в дипломатическом представительстве России.
По данным СМИ, пираты захватили грузовое судно в Гвинейском заливе и похитили двух россиян – капитана и члена экипажа. Всего на борту судна было 18 человек, из которых семеро россияне, еще одиннадцать – филиппинцы.
В конце августа стало известно об освобождении семи российских моряков, которые оказались похищены с судна "Кюрасао Трейдер". В плен они попали еще в июле 2020 года.
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