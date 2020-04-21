СК РФ возбудил дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Фото: посольство России в Бенине и Того
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает РИА Новости.
Речь идет о захвате судна Ambika в дельте реки Нигер 2 января.
В ночь с 2 на 3 января пираты в Нигерии напали на нефтяное судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. В заложники были взяты три члена экипажа, в том числе двое россиян.
Посольство РФ в Нигерии подтвердило информацию о похищении. Для освобождения заложников на судно направилась спасательная группа.
8 января стало известно, что граждан РФ освободили. Они вернулись на родину.