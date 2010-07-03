Пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков

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Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, передает РИА Новости.

Их перевезли в Германию. Все моряки живы и здоровы.

Когда именно россияне вернутся на родину, пока неизвестно. Источник полагает, что это произойдет на следующей неделе.

15 августа пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта" немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел на рейде порта Дуала (Республика Камерун).

Восьмерых людей похитили, среди них оказались трое россиян. Это старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Помимо них, там были украинец и четыре филиппинца.

Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.