В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

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Граждане РФ, похищенные пиратами в ночь с 2 на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом говорится в Twitter посольства РФ в Абудже.

"Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер с судна "Ambika", освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину", – говорится в сообщении.

Ночью 2 января пираты в Нигерии напали на нефтяное судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. В заложники были взяты три члена экипажа, в том числе двое россиян.

Посольство РФ в Нигерии подтвердило информацию о похищении. Для освобождения заложников на судно направилась спасательная группа.