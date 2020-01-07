Посольство РФ подтвердило данные о похищении двух моряков в Нигерии

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Посольство РФ в Нигерии подтвердило информацию о похищении пиратами трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии, среди которых двое граждан России и один индус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

В настоящий момент посольство России принимает все необходимые меры по освобождению моряков.

Ранее сообщалось, что ночью 2 января пираты в Нигерии напали на нефтяное судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. В заложники были взяты три члена экипажа. Для освобождения заложников на судно направилась спасательная группа.

В августе минувшего года пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Восьмерых людей похитили, среди них оказались трое россиян. Это старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. На судне также были украинец и четыре филиппинца.

