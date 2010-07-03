Число задержанных браконьеров из КНДР достигло 161 человека

Фото: ТАСС/пресс-служба ФСБ РФ

161 браконьера из Северной Кореи задержали после инцидента в Японском море российские пограничники, передает "Интерфакс".

Кроме того, они задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов. Изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые ресурсы.

Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказали необходимую помощь. Нарушителей доставили в порт Находка для дальнейшего разбирательств. Состояние четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

17 сентября экипаж северокорейской шхуны численностью более 45 человек напал на российских пограничников в Японском море. Поверенного в делах КНДР в РФ вызвали в министерство иностранных дел.

В спецслужбах рассказали, что во время охраны морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. По факту нападения возбудили уголовное дело.