МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с ситуацией, которая произошла в Японском море, и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
"Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", – говорится в комментарии МИД РФ.
В документе говорится, что директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил временно поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу серьезную озабоченность в связи с произошедшим.
Как уточняется, временному поверенному в делах КНДР в России было заявлено, что Москва предпринимает решительные шаги по задержанию тех, кто совершил противоправные действия.
Ранее сообщалось, что экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.
На членов осмотровой группы пограничного корабля напал экипаж численностью более 45 человек.
В спецслужбах сообщили, что во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.
Пограничники задержали более 80 граждан КНДР и две шхуны.
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