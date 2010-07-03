МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с ситуацией, которая произошла в Японском море, и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

"Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", – говорится в комментарии МИД РФ.

В документе говорится, что директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил временно поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу серьезную озабоченность в связи с произошедшим.

Как уточняется, временному поверенному в делах КНДР в России было заявлено, что Москва предпринимает решительные шаги по задержанию тех, кто совершил противоправные действия.

Ранее сообщалось, что экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.

На членов осмотровой группы пограничного корабля напал экипаж численностью более 45 человек.

В спецслужбах сообщили, что во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Пограничники задержали более 80 граждан КНДР и две шхуны.