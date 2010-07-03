Пограничники задержали в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

Пограничники задержали более 80 граждан КНДР, которые занимались браконьерством на шхунах в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
"Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато северокорейких браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР", – говорится в сообщении.
Ранее во вторник экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.
Вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля совершил экипаж численностью более 45 человек. После случившегося временного поверенного в делах КНДР в РФ вызвали в министерство иностранных дел.
В августе в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта".
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