Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Фото: ТАСС/Станислав Варивода

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, сообщает ТАСС. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.

Уточняется, что вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля совершил экипаж численностью более 45 человек.

Временного поверенного в делах КНДР в России после инцидента вызвали в МИД. В то же время корабельный состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимает необходимые меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбах уточнили, что во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Одну шхуну, экипаж которой состоит из 21 человека, задержали.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе, по данным внешнеполитического ведомства, трех граждан России. Захваченное судно принадлежит немецкой компании и следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

В посольстве РФ в Камеруне уточнили, что в заложниках оказались граждане России – капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик. В СМИ также появились данные, что еще среди похищенных трое филиппинцев и один украинец.