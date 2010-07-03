Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

16:41
16:41
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Фото: ТАСС/Станислав Варивода
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, сообщает ТАСС. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих.
Уточняется, что вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля совершил экипаж численностью более 45 человек.
Временного поверенного в делах КНДР в России после инцидента вызвали в МИД. В то же время корабельный состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимает необходимые меры по пресечению противоправной деятельности.
В спецслужбах уточнили, что во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море они обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Одну шхуну, экипаж которой состоит из 21 человека, задержали.
15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе, по данным внешнеполитического ведомства, трех граждан России. Захваченное судно принадлежит немецкой компании и следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
В посольстве РФ в Камеруне уточнили, что в заложниках оказались граждане России – капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик. В СМИ также появились данные, что еще среди похищенных трое филиппинцев и один украинец.
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