Захватившие россиян пираты вышли на связь

09:50
09:50
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Фото: fleetmon.com
Пираты, похитившие троих россиян в Гвинейском заливе у берегов Камеруна, вышли на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
"Требований пока не озвучивали. Все пока идет спокойно", – рассказал собеседник агентства.
Состояние похищенных нормальное, им передают лекарства от малярии.
"С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии", – резюмировал источник.
15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе, по данным внешнеполитического ведомства, трех граждан России. Захваченное судно принадлежит немецкой компании и следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
В посольстве РФ в Камеруне уточнили, что в заложниках оказались граждане России – капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик. В СМИ также появились данные, что среди похищенных трое филиппинцев и один украинец.
Это не первый подобный случай с российскими гражданами. Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Похитители забрали с собой шесть человек.
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