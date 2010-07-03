Возбуждено дело после нападения на пограничников в Японском море

11:24
11:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
По факту нападения северокорейскими браконьерами на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, 17 сентября около 17:00 по местному времени сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерством.
Во время проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды. В результате четверо пограничников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение.
По данному факту началась проверка. Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с ситуацией, которая произошла в Японском море, и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Временному поверенному в делах КНДР в России было заявлено, что Москва предпринимает решительные шаги по задержанию тех, кто совершил противоправные действия.
Ранее сообщалось, что на членов осмотровой группы пограничного корабля напал экипаж численностью более 45 человек. Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР и две шхуны.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: