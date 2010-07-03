Возбуждено дело после нападения на пограничников в Японском море

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По факту нападения северокорейскими браконьерами на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 17 сентября около 17:00 по местному времени сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерством.

Во время проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды. В результате четверо пограничников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение.

По данному факту началась проверка. Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с ситуацией, которая произошла в Японском море, и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Временному поверенному в делах КНДР в России было заявлено, что Москва предпринимает решительные шаги по задержанию тех, кто совершил противоправные действия.

Ранее сообщалось, что на членов осмотровой группы пограничного корабля напал экипаж численностью более 45 человек. Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР и две шхуны.