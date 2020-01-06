Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Фото: vesselfinder.com/Судно AMBIKA

Пираты в Нигерии напали на нефтяное судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. В заложники были взяты три члена экипажа. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что пираты похитили двоих граждан России и одного индуса. Нападение произошло ночью 2 января.

Для освобождения заложников на судно направилась спасательная группа. Между нами и нападавшими завязалась перестрелка. В настоящее время поиски похищенных продолжаются.

В августе минувшего года пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Восьмерых людей похитили, среди них оказались трое россиян. Это старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. На судне также были украинец и четыре филиппинца.

