Захваченные в Гвинейском заливе российские моряки освобождены – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В МИД РФ сообщили об освобождении семи российских моряков, которые были похищены с судна "Кюрасао Трейдер" в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе.

"Благодаря совместным действиям дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца 24 августа были освобождены семь моряков", – приводит RT сообщение ведомства.

Сейчас россияне находятся в региональном штабе военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт. Моряки проходят медицинский осмотр, после чего отправятся на родину.

Ранее сообщалось, что пираты совершили нападение на танкер в 210 морских милях от побережья Бенина. Они взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.