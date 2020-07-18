13 членов российско-украинского экипажа танкера взяли в заложники в Гвинейском заливе

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13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader взяли в заложники, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp.

Сообщается, что нападение пиратов произошло в 11:00. Инцидент случился в Гвинейском заливе примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.

В настоящий момент на помощь танкеру отправилось другое судно. Отмечается, что оно дрейфует по воде с ограниченными возможностями на борту. Танкер следовал по маршруту из Ломе, столицы Того.

Ранее подобный инцидент произошел у берегов Бенина с контейнеровозом Tommi Ritscher. После нападения пиратов были взяты семь-восемь членов экипажа, трое из которых были россиянами. Впоследствии захватчики покинули судно вместе с заложниками.