13 членов российско-украинского экипажа танкера взяли в заложники в Гвинейском заливе

15:48
Фото: AP/Farah Abdi Warsameh
13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader взяли в заложники, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp.
Сообщается, что нападение пиратов произошло в 11:00. Инцидент случился в Гвинейском заливе примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.
В настоящий момент на помощь танкеру отправилось другое судно. Отмечается, что оно дрейфует по воде с ограниченными возможностями на борту. Танкер следовал по маршруту из Ломе, столицы Того.
Ранее подобный инцидент произошел у берегов Бенина с контейнеровозом Tommi Ritscher. После нападения пиратов были взяты семь-восемь членов экипажа, трое из которых были россиянами. Впоследствии захватчики покинули судно вместе с заложниками.
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