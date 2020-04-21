Трое россиян находятся на борту захваченного пиратами судна у берегов Бенина

Фото: Посольство России в Бенине и Того

На борту захваченного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher находятся трое граждан РФ. Всего в заложниках находятся семь-восемь членов экипажа, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Бенине и Того.

"Посольство отслеживает развитие ситуации и поддерживает плотный рабочий контакт с командованием ВМС Бенина и администрацией порта города Котону", – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Среди членов экипажа контейнеровоза под португальским флагом также могут быть граждане Украины, Филиппин и Болгарии.

Сейчас судно заблокировано патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах страны.