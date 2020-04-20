Посольство РФ проверяет данные о захвате судна с россиянами в Гвинейском заливе

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Посольство РФ в Бенине и Того проверяет данные о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне, передает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе диппредставительства, пока обращений от соотечественников по этому поводу не поступало.

"Такая информация была, судно было атаковано пиратами в территориальных водах Бенина, по некоторой информации, якобы там могли быть российские моряки, мы проверяем эту информацию", – сообщили в посольстве.

В январе стало известно, что пираты похитили троих членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии, среди которых двое граждан России и один индус. Посольство РФ в Нигерии приняло необходимые меры по их освобождению.

Вскоре граждан РФ освободили. Сообщалось, что они должны отправиться на родину.