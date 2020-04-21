Пираты в Бенине покинули судно вместе с захваченными россиянами

Пираты, напавшие на контейнеровоз Tommi Ritscher, ушли с судна вместе с захваченными членами экипажа, среди которых трое россиян. Об этом сообщает посольство РФ в Бенине и Того в микроблоге в Twitter.

По информации командования ВМС Бенина, представители бенинских властей поднялись вечером 20 апреля на борт атакованного пиратами контейнеровоза. На борту они обнаружили 11 членов экипажа, которые забаррикадировались во время налета.

Злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с заложниками. Ранее стало известно, что в числе членов экипажа могут быть граждане Украины, Филиппин и Болгарии.

В январе сообщалось, что пираты похитили троих членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии – двоих граждан России и одного индуса. Вскоре их освободили.