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МИД РФ подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что захватившие судно пираты пока не выдвигали требований. Посольства России в Абудже и Котону постоянно контактируют с представителями государственных структур Нигерии и Бенина. Кроме того, обмен сообщениями происходит и с греческим оператором Alison Management Corp, которому принадлежит захваченный танкер.

"Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader в 210 морских милях от побережья Бенина. Они взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.