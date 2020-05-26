Трое россиян освобождены с захваченного пиратами судна у берегов Бенина

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Трое россиян освобождены с судна Tommi Ritscher, которое ранее было захвачено пиратами, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал МИД РФ.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в плену у пиратов были члены экипажа корабля. Освобожденными стали старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев, а также электромеханик В. Супрун.

Судно Tommi Ritscher было захвачено пиратами в конце апреля у берегов Бенина. 20 апреля на борт поднялись представители бенинских властей, однако пираты уже ушли вместе с захваченными членами экипажа. На корабле осталось 11 остальных представителей экипажа, которые забаррикадировались во время полета.

10 мая пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее. Флибустьеры атаковали корабль в 40 километрах от столицы.