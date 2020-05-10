Пираты похитили россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

Фото: facebook.com/MIDRussia

Пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, сообщает РИА Новости.

Флибустьеры атаковали судно Djibloho в 40 километрах от столицы. В посольстве РФ в Камеруне рассказали, что до настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца.

В январе сообщалось, что пираты похитили троих членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии – двоих граждан России и одного индуса. Вскоре их освободили.