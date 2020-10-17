Пираты напали на газовоз в Гвинейском заливе

Пираты напали на танкер Methane Princess в Гвинейском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.

Нападение произошло, когда газовоз находился на якорной стоянке рядом со столицей Экваториальной Гвинеи – Малабо. Пираты взяли в заложники двух филиппинцев, одному из них удалось сбежать.

Отмечается, что несмотря на инцидент, танкер продолжил движение по заданному маршруту.

В конце августа в МИД РФ сообщили об освобождении семи российских моряков, похищенных с судна "Кюрасао Трейдер" в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе.

Пираты совершили нападение на танкер в 210 морских милях от побережья Бенина. Они взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.