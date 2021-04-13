СК возбудил дело по факту захвата заложников во Владикавказе

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СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников во Владикавказе. Об этом информирует сайт регионального СУ Следственного комитета.

По данным следователей, инцидент случился в понедельник, 12 апреля, около 14:00 по московскому времени.

"В магазине по улице Куйбышева подозреваемый, угрожая ножом и взрывом муляжа самодельного взрывного устройства, удерживал около часа 11 заложников", – заявили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что подозреваемый требовал связи с руководством республиканского МВД, которому он планировал объявить условия освобождения людей.

Позднее подозреваемого удалось задержать. Все заложники были освобождены, никто не пострадал.

В ближайшее время следователи СК подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. В результате случившегося никто не пострадал.