СК возбудил дело по факту захвата заложников во Владикавказе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников во Владикавказе. Об этом информирует сайт регионального СУ Следственного комитета.
По данным следователей, инцидент случился в понедельник, 12 апреля, около 14:00 по московскому времени.
"В магазине по улице Куйбышева подозреваемый, угрожая ножом и взрывом муляжа самодельного взрывного устройства, удерживал около часа 11 заложников", – заявили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что подозреваемый требовал связи с руководством республиканского МВД, которому он планировал объявить условия освобождения людей.
Позднее подозреваемого удалось задержать. Все заложники были освобождены, никто не пострадал.
В ближайшее время следователи СК подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. В результате случившегося никто не пострадал.
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