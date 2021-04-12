16:59
Фото: телеграм-канал Mash
Во Владикавказе задержан мужчина, удерживавший в магазине 11 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия – Алания.
Сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева поступило днем 12 апреля. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы. Прилегающую территорию оцепили для обеспечения безопасности граждан.
По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении сотрудников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. Подозреваемого обезвредили и задержали. В результате никто не пострадал.
Ранее приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. Обошлось без жертв.
Инцидент произошел в доме в микрорайоне Пушкинского городского округа. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 55-летний житель одной из среднеазиатских республик.
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