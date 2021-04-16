Вооруженные лица ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси

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Неизвестные лица ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили заложников. Об этом сообщает ТАСС.

При себе у злоумышленников огнестрельное оружие, утверждает ряд местных СМИ.

По предварительным данным, в помещении удерживают двух человек. В связи с инцидентом закрыта ближайшая станция метро, а район места происшествия оцеплен.

Подробности произошедшего уточняются.

В апреле подобный инцидент произошел в России во владикавказском магазине. Злоумышленник удерживал в помещении 11 человек. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.