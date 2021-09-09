Вооруженный мужчина захватил отделение банка в Грузии

Фото: телеграм-канал Mash

В Грузии вооруженный человек захватил филиал банка в городе Кварели. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

"В Кварели вооруженный человек, ворвавшийся в Банк Грузии, по неподтвержденной информации, требует полмиллиона лари (160,8 тысячи долларов. – Прим. ред.) в обмен на заложников", – говорится в сообщении.

По данным телекомпании, в здании банка находятся около 15 человек.

В настоящее время территория вокруг захваченного банковского отделения огорожена желтой лентой.

Ранее разбойное нападение было совершено на филиал Банка Грузии в Тбилиси. Это произошло в апреле. Злоумышленник удерживал в заложниках от пяти до шести человек. Позднее он был задержан, а заложники освобождены. В ходе спецоперации никто не пострадал.