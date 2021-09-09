Вооруженный мужчина захватил отделение банка в Грузии

15:53
Фото: телеграм-канал Mash
В Грузии вооруженный человек захватил филиал банка в городе Кварели. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
"В Кварели вооруженный человек, ворвавшийся в Банк Грузии, по неподтвержденной информации, требует полмиллиона лари (160,8 тысячи долларов. – Прим. ред.) в обмен на заложников", – говорится в сообщении.
По данным телекомпании, в здании банка находятся около 15 человек.
В настоящее время территория вокруг захваченного банковского отделения огорожена желтой лентой.
Ранее разбойное нападение было совершено на филиал Банка Грузии в Тбилиси. Это произошло в апреле. Злоумышленник удерживал в заложниках от пяти до шести человек. Позднее он был задержан, а заложники освобождены. В ходе спецоперации никто не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: